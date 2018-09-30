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ABD Donanması’na bağlı bir destroyer, Güney Çin Denizi’nde yer alan yapay adalarına 12 deniz mili yaklaştı

ABD Donanması’na bağlı bir destroyer, Çin’in tartışmalı Güney Çin Denizi’nde yer alan yapay adalarına 12 deniz mili yaklaştı.

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Amerikalı bir yetkili, Çin’i kızdıracak açıklamayı yaptı.
 
Açıklamaya göre; ABD Donanması’na bağlı bir destroyer, Çin’in tartışmalı Güney Çin Denizi’nde yer alan yapay adalarına 12 deniz mili yaklaştı.
 
İsmini açıklamak istemeyen yetkili, Gaven ve Johnson mercan kayalıklarına yönelik gerçekleştirilen hamleyi "gemicilik özgürlüğü operasyonu" olarak nitelendirdi.
 
İki ülkenin ticaret savaşına girdiği bu dönemde, gerginliğe askeri boyutun eklenmesi tedirginlik yaratıyor.
 
Güney Çin Denizi gerginliği
 
ABD ile Çin son dönemde Güney Çin Denizi üzerindeki hak iddiaları nedeniyle gerginlik yaşıyor.
 
Çin, neredeyse tüm Güney Çin Denizi üzerinde egemenlik iddia ederken, denizin bazı bölgelerinde egemenlik iddia eden Brunei, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnamise buna itiraz ediyor. Son yıllarda Pekinyönetimi, bu stratejik bölgede askeri üsler de içerecek insan yapımı adaların inşası ile bölgedeki kontrolünü büyük oranda artırdı.
 
Çin Mayıs ayında ilk kez bölgedeki Woody ve Paracel adalarına, ABD'nin aksi yöndeki uyarlarına karşın bombardıman uçakları göndermişti. ABD’nin iki savaş gemisi, Güney Çin Denizi’nde Pekin’e gözdağı verince, Çin savaş gemileri ve uçakları bölgeye hareketlenerek ABD’yi uyarmıştı.
 
(REUTERS)

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