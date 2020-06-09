ABD donanmasındaki 400 denizcinin yüzde 60'ında antikor tespit edildi

DHA 09 Haziran 2020 Salı 11:45 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 11:45

ABD donanmasındaki yetkililerden yapılan açıklamada, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinde test edilen yaklaşık 400 denizcinin yüzde 60’ında virüs için antikor geliştirdiği belirtildi. Uçak gemisindeki yapılan antikor testleriyle, virüsün ne kadar yayıldığının da tespit edilebileceği ifade edildi. İtalya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde yapılan benzer antikor testleri, daha önce testi pozitif çıkmayan kişilerde antikor varlığını gösterdi ve bunun virüsün ne kadar yayıldığı konusunda bilim insanlarına fikir verdiği belirtildi.

UÇAK GEMİSİNDE 416 KİŞİDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLMİŞTİ

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'nin donanmasında aktif görev yapan USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin ardından, USS Ronald Reagan ve USS Nimitz uçak gemilerindeki mürettebatta da koronavirüs tespit edilmişti. ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı John E. Hyten, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinde bulunan 4 bin 865 kişide test yapıldığını, bunlardan 416’sının testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.