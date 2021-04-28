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Dünya

ABD donanmasından İran Devrim Muhafızlarına ait gemilere uyarı ateşi

ABD donanması, dün ABD sahil güvenlik devriye botu Baranoff ve USS Firebolt kıyı devriye gemilerinin, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'ne (IRGCN) ait 3 geminin kendileriyle yakın temasa girmesi sonucu uyarı ateşi açtığını kaydetti.

28 Nisan 2021 Çarşamba 08:52 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 08:52
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ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'ne (IRGCN) ait 3 geminin Basra Körfezi'nde uluslararası sularda ABD gemileriyle yakın temasa geçmesi sonucu, ABD kuvvetlerinin uyarı ateşi açtığı ifade edildi.

Sputnik'in haberine göre Donanma, dün IRGCN gemilerinin ABD donanmasına ait Cyclone sınıfı kıyı devriye botlarının 10. üyesi USS Firebolt ve ABD Sahil Güvenlik devriye botu Baranoff ile "bilinmeyen bir nedenle gereksiz yere yakın temasa" girerek her 2 ABD gemisine de 68 yarda mesafeye kadar yaklaştığını kaydetti. Olay sırasında ABD gemilerinin 'rutin' operasyonlarını yürüttüğünü ve IRGCN gemilerinin birçok defa uyarıldığını öne süren Donanma yetkilileri, "Firebolt ve Baranoff, olay sırasında uluslararası sularda rutin deniz güvenliği operasyonlarını yürütüyorlardı. ABD mürettebatı, güverteden güverteye telsiz ve gürültülü cihazlarla birden fazla uyarı yayınladı, fakat IRGCN gemileri yakın manevralarına devam etti" ifadelerini kullandı.

ABD güçlerinin, hesaplama riskini azaltmak, bir çarpışmayı önlemek ve durumu hafifletmek amacıyla İran kuvvetleriyle "proaktif olarak iletişim kurduğuna" dikkat çeken Yetkililer, "Daha sonra Firebolt mürettebatı uyarı ateşi açtı ve IRGCN gemileri ABD gemilerinden güvenli bir mesafeye uzaklaştı" dedi.

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