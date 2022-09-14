ABD, dondurduğu Afganistan'ın 3,5 milyar dolar rezervi için İsviçre'de fon kurdu

ABD Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, uluslararası ortaklarla koordineli olarak Afganistan halkına fayda sağlamak için İsviçre'de Afgan Fonu'nun kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Afgan Fonu'nun daha önce ABD tarafından dondurulan 3,5 milyar dolarlık rezervi Taliban'dan koruyacağı ifade edildi.

Taliban yönetiminin, Afgan Fonu'nun bir parçası olmadığı vurgulanan açıklamada, "Fonların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasını önlemek için sağlam önlemler alındı. Afgan Fonu, İsviçre merkezli Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) nezdindeki hesabında bulundurulacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, dışardan bir denetçinin İsviçre yasalarının gerektirdiği şekilde Afgan Fonu'nu izleyeceği ve denetleyeceği kaydedildi.

Fondan yapılacak ödemeler konusunda Afgan Fonu Mütevelli Heyetinin yetkili olacağı kaydedilen açıklamada, heyetin makroekonomik ve para politikası deneyimine sahip iki Afgan ekonomi uzmanından, bir ABD hükümet temsilcisinden ve bir İsviçre hükümet temsilcisinden oluştuğu aktarıldı.

ABD yönetimi, Taliban'ın ülkede yönetimi ele geçirmesiyle Afganistan Merkez Bankasının uluslararası finans kuruluşlarında yer alan hesaplarındaki 3,5 milyar doları dondurmuştu.

Taliban yönetimi ve Afgan sivil toplum kuruluşları, 3,5 milyar doların serbest bırakılmasını talep ediyor.

ABD yönetimi ise Taliban yönetimini resmi olarak tanımadığı için söz konusu rezervin Taliban'ın eline geçmesini istemiyor.