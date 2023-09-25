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Dünya

ABD duyurdu: Ebu Halil el-Fadani'nin yakalandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeyine düzenlenen askeri operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani'nin yakalandığını duyurdu.

IHA25 Eylül 2023 Pazartesi 20:36 - Güncelleme:
ABD duyurdu: Ebu Halil el-Fadani'nin yakalandı
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ABD'nin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonları devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyine 23 Eylül'de düzenlenen helikopter destekli askeri operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani'nin yakalandığı duyurularak, operasyonda hiçbir sivilin öldürülmediği veya yaralanmadığı vurgulandı.

CENTCOM Sözcüsü Yarbay Troy Garlock, "El Fadani gibi DEAŞ'lıların yakalanması, teröristleri savaş alanından tespit etme, hedefleme ve uzaklaştırma yeteneğimizi artırıyor. CENTCOM, DEAŞ'ın kalıcı yenilgiye uğratılması konusunda kararlılığını sürdürüyor" dedi.

  • Ebu Halil el-Fadani
  • DEAŞ Operasyonu
  • CENTCOM Suriye Operasyonu

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