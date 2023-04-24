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Dünya

ABD duyurdu! Sudan'da 72 saatlik ateşkes kararı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan'daki taraflar arasında gece yarısından itibaren 72 saatlik ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

AA24 Nisan 2023 Pazartesi 23:39 - Güncelleme:
ABD duyurdu! Sudan'da 72 saatlik ateşkes kararı
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Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmaları sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, ordu ve RSF arasında gece yarısından itibaren ülke çapında 72 saatlik ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Blinken, "Yoğun müzakerelerin ardından ordu ve RSF, 24 Nisan gece yarısından itibaren ülke çapında 72 saatlik bir ateşkesi uygulama ve sürdürme konusunda anlaştılar" dedi.

ABD'nin bu süre boyunca tarafların ateşkese tam bir şekilde uyması çağrısında bulunduğunu belirten Blinken, "Çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesine destek olmak için, ABD bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla ve Sudanlı sivil paydaşlarla koordinasyon içinde çalışacak ve Sudan'da kalıcı bir ateşkes ve insani durumların müzakeresini, sonuçlandırılması ve uygulanmasını denetleyecek bir komite oluşturma konusunda yardımcı olacaktır." bilgisini verdi.

Blinken, Sudan'da çatışmanın tarafları ve ortaklarla sivil yönetimine geri dönüş hedefine doğru çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Diğer taraftan HDK'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD'nin arabulucu olmasıyla ateşkesi kabul ettikleri belirtildi.

Açıklamada, ateşkesin insani koridor oluşturulması, sivillerin çatışma alanından çıkmaları, hastanelere ve güvenli bölgelere ulaşmaları, diplomatik misyonların tahliye edilmesi için yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Hızlı Destek Kuvvetleri yabancı çalışan ve diplomatların ülkeyi güvenle terk etmeleri için tüm kolaylıkları sağlamak üzere işbirliği yapmaya hazır olduğunu beyan ediyor. Hızlı Destek Kuvvetleri, bu halkın rahminde doğmuştur. Halkın yanında duruyor, tercihlerini destekliyor ve özgürlük, adalet, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne yönelik meşru arzularını gerçekleştirmek için çaba gösteriyor." denildi.

SUDAN'DA CAN KAYBI 420'YE YÜKSELDİ

Sudan'da 15 Nisan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında başlayan çatışmalarda bugüne kadar en az 420 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 700 kişi de yaralandı.

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