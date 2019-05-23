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ABD en yakın rakibi Rusya’dan yüzde 75 daha fazla silah satıyor

ABD geçen 5 yıl içinde 98 ülkeye, savaş uçakları, balistik füzeler ve çok sayıda güdümlü bomba gibi gelişmiş silah sattı.

  • İHA
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Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enistitüsü’nün raporuna göre ABD, 2014 ila 2018 yılları arasındaki 5 yıl içinde dünya silah satışının yüzde 36’sını elinde bulundurdu. ABD, bu yıllarda en yakın rakibi Rusya’dan yüzde 75 daha fazla silah sattı. ABD’nin, 2009 ile 2013 arasındaki 5 yıllık dönemdeki silah satışını yüzde 12 daha artırdığı kaydedildi.
 
ABD’nin 2016’daki 10 milyar 304 milyon dolarlık silah satışı 2017 yılında 12 milyar 394 milyon dolara yükseldi. ABD’nin yıllık silah satışının 1950 ile 2017’ye ortalama olarak 9 milyar 872 milyon 940 bin olduğu belirtildi. ABD 1950 yılında yalnızca 1 milyar 79 milyon dolarlık silah satmıştı.
 
Silah satışında, Rusya’dan sonra Fransa dünya silah satışının yüzde 6,8’ini elinde bulundurarak 3. sırayı aldı. Almanya, dünya silah satış oranının yüzde 6,4 ünü oluşturarak dördüncü sırada, Çin ise 5,2 ile 5. sırada bulunuyor. Bu 5 ülkenin dünya silah ticaretinin yüzde 75’ini oluşturduğu kaydedildi
 
SİLAH SATIŞLARININ ÇOĞU ORTADOĞU ÜLKELERİNE
 
ABD’nin silah satışının yarısında fazla olan yüzde 52’sini Ortadoğu ülkelerine yaptı.
 
Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enistitüsü’nde üst seviye araştırmacı Pieter D. Wezeman, gerilimin yüksek olduğu Körfez ülkelerinin daha çok ABD, İngiliz ve Fransız silahlarını tercih ettiğini kaydetti. Arms and Military Expenditure Program’ı, Rusya, Fransa ve Almanya’nın son 5 yıl içinde Mısır’a silah satışını artırdığını belirtti.
 
ABD Başkanı Trump, insan hakları ve 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülen muhali yazar Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan’ı koruyarak silah satışını öne çıkardı.
 
Trump, Kaşıkçı cinayeti sebebiyle Suudi Arabistan’a cephe alınması durumunda Suudi Krallığına satacağı 110 milyar dolarlık silahı Rusya’dan silah alabileceğini söyledi. Suudi Arabistan’ın ABD’den silah alma anlaşmasının çoğu ABD’nin eski Başkanı Barack Obama döneminde yapılmıştı.
 
Obama, 2. Dünya savaşından sonra en çok silah satan başkan olarak tarihe geçti.
 
ABD'DEN BAE VE BAHREYN'E 6 MİLYAR DOLARLIK SİLAH SATIŞI
 
ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'e yaklaşık 6 milyar dolarlık silah satışına onay verdi. Üç ayrı paket halinde onaylanan satışlar, BAE ile Bahreyn'in Patriot füze sistemleri almasını öngörüyor.
 
ABD yönetimi bu ay başında Birleşik Arap Emirliklerine yaklaşık 6 milyon dolarlık silah satışına onay verdi. Bahreyn’in, 2 milyar 478 milyon dolarlık 36 adet MIM-104 E güdümlü Patriot füze sistemi alacak. Bahreyn buna ilaveten F-16’larda kullan üzere 750 milyon dolarlık ek silah sistemleri alacak.
 
BAE’ Patriot füze sistemlerine entegre edeceği 2 milyar 730 milyon dolarlık ekipman alacak.
 
ABD, Suudi Arabistan’a geçen ay 2.4 milyar değerinde Yüksek İrtifa  Hava savunma Füze sistemi (THAAD) satmıştı.

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