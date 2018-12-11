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ABD Enerji Bakanı Perry Irak’a ulaştı

ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile bir araya geldi. İkili Irak petrol sektöründe işbirliğini ele aldı.

  • İHA
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ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların yürürlüğe girmesinin ardından ABD Enerji Bakanı Rick Perry bir dizi temaslarda bulunmak üzere Irak’ı ziyaret etti. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile bir araya gelen Rick Perry, enerji konusunda Irak’a tam destek sözü verdi. Başbakanlıkça yapılan açıklamada "ABD Enerji Bakanı Rick Perry kabul eden Abdülmehdi, iki ülke arasındaki enerji işbirliğinin geliştirme yollarını ele aldılar" denildi.
  
İş birliği vurgusu
Açıklamada, terör örgütü DEAŞ’ın ülkeden çıkarılarak istikrarın sağlanmasıyla Irak’ın bütün illerinde dünya şirketlerinin yatırım yapması için uygun bir ortam oluşturulduğuna dikkat çeken Abdülmehdi’nin ABD ile her alanda işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı. Rick Perry ise Irak’ın yeniden kalkınması sürecinde ABD’nin Irak’a bilhassa enerji ve diğer alanlarda desteğinin devam edeceğini belirttiği vurgulandı.
  
Perry, Barzani ile de görüşecek
 
eski IKBY Başkanı Mesut Barzani tarafından karşılanan ABD Enerji Bakanı Perry'nin, ardından IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelmesi bekleniyor. İkili IKBY’nin petrol ve enerji konularını görüşecek.
 
ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların ardından Irak, iç piyasadaki doğalgaz ihtiyacını karşılamak için 2 yıla ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı. Irak, elektrik üretmek için İran'dan doğalgaz ithal ediyor.
 

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