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Dünya

ABD, eski düşmanıyla anlaşma imzaladı: Ürünleri '0' gümrük vergisiyle satacaklar

ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam ile ticaret anlaşması yaptıklarını bildirdi. Trump, 'Başka bir deyişle, 'Pazarlarını ABD'ye açacaklar.' Yani, ürünlerimizi Vietnam'a '0' gümrük vergisiyle satabileceğiz.' ifadesini kullandı.

AA2 Temmuz 2025 Çarşamba 18:31 - Güncelleme:
ABD, eski düşmanıyla anlaşma imzaladı: Ürünleri '0' gümrük vergisiyle satacaklar
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Trump, Truth Social hesabından söz konusu anlaşmanın detaylarını paylaştı.

Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam ile görüşmesinin ardından anlaşma yaptıklarını belirten Trump, bunun iki ülke arasında büyük bir işbirliği anlamına geldiğini vurguladı.

Trump, anlaşma şartlarına göre, Vietnam'dan ABD'ye gönderilen mallar için yüzde 20 gümrük vergisi uygulanacağını, herhangi bir aktarma durumunda ise bu oranın yüzde 40 olacağını bildirdi.

"ÜRÜNLERİMİZİ VİETNAM'A '0' GÜMRÜK VERGİSİYLE SATABİLECEĞİZ"

Buna karşılık Vietnam'ın "daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yapacağını" ve ABD'ye ticaret konusunda "tam erişim hakkı" vereceğini kaydeden Trump, "Başka bir deyişle, 'Pazarlarını ABD'ye açacaklar.' Yani, ürünlerimizi Vietnam'a '0' gümrük vergisiyle satabileceğiz." ifadesini kullandı.

Trump, ABD'de "son derece başarılı" olan büyük motorlu araç (SUV) üretiminin Vietnam'daki ürün çeşitliliğine "harika" bir katkı yapacağını düşündüğünü belirtti.

ABD Başkanı Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı ancak bir hafta sonra 90 günlüğüne ertelenen karşılıklı tarifelerde, Vietnam'a yüzde 46 düzeyinde gümrük vergisi uygulanması öngörülmüştü.

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  • ABD Vietnam anlaşması
  • gümrük vergisi

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