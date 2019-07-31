Siyasi Analist Serdar Sement, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400’ler ve ABD ile yaşanan F-35 gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Sement, ABD’nin Türkiye’nin etrafındaki ülkelere çok daha iyi şartlarda F-35’ler verdiğini anlattı. F-35’lerin dost/düşman ayrımını ABD’nin yaptığını ifade eden Sement, S-400’lerin ise bu manipülasyona açık olmadığını vurguladı. İşte, Siyasi Analist Serdar Sement’in S-400 ve F-35’lere ilişkin değerlendirmeleri…

“DOST-DÜŞMAN AYRIMINI ABD YAPIYOR”

F-35 sürecinin en başında işlerin bu çerçevede olmadığını hatırlatan Sement, “Herkese sahip olan bir silaha sahip olmuş durumuna düştük. Süreçler ilk başladığında böyle değildi. Resmi rakamlardan edindiğimiz verilere göre Türkiye’nin 100+10 veya 16 tane F-35’i olacak; fakat etrafımızdaki F-35’ler ise özel yazılımlarla geliştirilmiş iki yüz civarında olacak. Etrafımızda bu kadar F-35 varken, dost ve düşman ayrımını da ABD yapıyor.” sözlerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN BU DURUMA TAHAMMÜLÜ YOK”

Türkiye’nin dostunun ve düşmanının kim olduğunu hükûmetin karar vereceğini ve askerin bu kararı uygulayacağını belirten Serdar Sement, “F-35 sistemi bu ilişkiye müdahale ediyordu. Çünkü F-35 almak, siyaset kurumunun askerin üzerindeki hâkimiyetini başka bir ülkeye havale etmekti. Çünkü F-35 bir uçağın, geminin veya füzenin dost mu düşman mı olduğuna ‘Ben karar vereceğim’ diyordu. Türkiye’nin bu duruma tahammülü yoktu.” ifadelerine yer verdi.

“ETRAFIMIZDAKİ ÜLKELERE BİZDEN DAHA İYİ ŞARTLARDA SATIYOR”

ABD’nin İsrail’e sattığı F-35’lerin en gelişmiş versiyon olduğuna dikkat çeken Sement, “İsrail F-35’lerin en gelişmiş versiyonuna ulaşabilen ilk ülke. İsrail kendi bağımsız yazılımını geliştirdi. Biz geliştirdiğimizde ABD bunu kapatıyor. ABD bizim etrafımızdaki bütün ülkelere bizden daha iyi şartlarda F-35 satıyor.” diye konuştu.

“S-400 SALDIRI DEĞİL, SAVUNMA SİLAHIDIR”

S-400 savunma sisteminin Türkiye’nin töresine ve tarihine uygun olduğunu belirten Sement, “S-400 ne zaman kime karşı kullanıldığı çok net olan bir silahtır. Saldırı değil savunma silahıdır, adil ve haklı savaşın silahıdır. S-400’le bir ülkeyi hedef alamazsınız, sizin üzerinize bir şey gelmeden ateşlenebilen bir silah değildir.” dedi.

“S-400’LER TÖREMİZE VE KÜLTÜRÜMÜZE UYGUN SİLAHLARDIR”

F-35’lerin ise manipülasyona açık birer silah olduğunu vurgulayan Sement, “F-35’lerin merkezi ABD’dir. S-400’ler ise bağımsız olarak kullanılabilen birer silahtır; adil, makul ve bizim töremize uygun silahtır. İlk filonun Oğuz okuyla temsil edilmesinin de buna denk geldiğini düşünüyorum.” diyerek sözlerini sonlandırdı.