ABD, savaş uçaklarını Suudi Arabistan'a konuşlandırdı

Eylül ayında Suudi petrol tesislerine yapılan saldırının ardından ABD, iki savaş uçağı filosu, iki Patriot bataryası bir Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma Sistemi'ni ve bir hava seferi kanadını Suudi Arabistan'a yerleştireceğini açıklamıştı.

ABD ordusunun Riyad’a F-22 filosu gönderme kararının Temmuz ayında alındığı bildirildi.

Savunma Bakanı Mark Esper, 21 Ekim 2019'da Prens Sultan Hava Üssü'nde birlikler ile bir araya geldi.

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı Merkezi tarafından yayınlanan bir videoda, “Savaş uçaklarının Prens Sultan Hava Üssü gibi çeşitli yerlerde faaliyet göstermesi ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı ve ABD Merkez Komutanlığının Orta Doğu bölgesinde güvenilir, yetenekli ve dinamik bir savunma duruşunu sağlama taahhüdünü gösteriyor.” denildi.