İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9689
  • EURO
    7,5409
  • ALTIN
    383.573
  • BIST100
    100159
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı Gaynor: Türkiye'ye minnettarız
Dünya

ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı Gaynor: Türkiye'ye minnettarız

ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) Başkanı Pete Gaynor, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri için teşekkür etti.

AA14 Mayıs 2020 Perşembe 07:22 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 07:22
ABONE OL

Gaynor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin 500 yüz siperliği, 1500 koruyucu gözlük, 497 bin 900 maske ve 69 bin 330 tulum yardımı için minnettarız. Bu malzemeler, FEMA'nın (Washington DC, Delaware, Maryland, Pennsylvania, Virginia ve Batı Virginia'yı kapsayan) üçüncü bölgesinde dağıtılacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin Gaynor'ın tweetini paylaşması üzerine FEMA'nın resmi Twitter hesabından Türkçe "Çok teşekkür ederiz!" mesajına yer verildi.

Malzemelerin dağıtımına ilişkin resimleri de paylaşımına ekleyen FEMA, malzemelerin sağlık çalışanlarına verildiğini kaydetti.

Türkiye, 29 Nisan ve 2 Mayıs'ta iki askeri kargo uçağıyla ABD'ye tıbbi yardım malzemeleri ulaştırmıştı.

Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Meydanı bu faşist zihniyete bırakmayacağız

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.