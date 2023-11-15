İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2023 Çarşamba / 3 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,679
  • EURO
    31,1261
  • ALTIN
    1808.33
  • BIST100
    7665.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Federal Havacılık İdaresi açıkladı! Ülkede trafik güvenliği tehlikede
Dünya

ABD Federal Havacılık İdaresi açıkladı! Ülkede trafik güvenliği tehlikede

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), ülkedeki hava trafiği güvenliğinin, eleman ve fon yetersizliğiyle teknolojik eksiklikler nedeniyle tehlikede olduğunu bildirdi.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 19:39 - Güncelleme:
ABD Federal Havacılık İdaresi açıkladı! Ülkede trafik güvenliği tehlikede
ABONE OL

Wall Street Journal'ın haberine göre, FAA'nın yayımladığı raporda, ABD'deki hava trafiğinin güvenliği hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Hava trafiği kontrolünü sağlayan eleman eksikliği, sağlanan finansal desteğin yeterli olmadığı aktarılan raporda, hava trafiğini kontrol eden yetkililerin yeterli eğitim alıp almadığını kontrol eden sistemin yetersiz olduğu belirtildi.

Raporda, bu risklerin yanı sıra, hava trafiğinin kontrolü için kullanılan işaret ışıklarına yeni anten bulunamaması gibi eski aletlerin teknolojik olarak yetersiz kalması da hava trafiğini riske atan nedenlerden biri olarak tanımlandı.

FAA raporda, bu sorunlara çözüm olarak, hava trafiği kontrolünde çalışan elemanların daha fazla eğitim görmesi gibi çözümler sundu.

  • hava trafiği
  • güvenlik
  • teknoloji
  • ABD federal havacılık idaresi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.