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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 6 gündür devam eden yangın kontrol altına alınamadı! Rüzgarın hızı tarihi düzeyde

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde 6 günden bu yana devam eden orman yangını şiddetli rüzgar sebebiyle bir türlü kontrol altına alınamıyor. Bölgede yaşayan 180 bin kişi için tahliye emri verilirken bu sayının 200 bini bulması bekleniyor.

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Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde 6 günden bu yana devam eden orman yangını şiddetli rüzgar sebebiyle bir türlü kontrol altına alınamıyor. Bölgede yaşayan 180 bin kişi için tahliye emri verilirken bu sayının 200 bini bulması bekleniyor.
 
 
Kaliforniya’da çarşamba günü başlayan orman yangınları devam ediyor. Yetkililer, aşırı kuvvetli rüzgar sebebiyle orman yangınlarının yayılabileceği konusunda uyarıda bulunarak yeni tahliye kararları aldı.
 
San Francisco'nun kuzeyindeki Windsor ve Healdsburg’da yaşayan yaklaşık 50 bin kişi zorunlu tahliye listesine eklendi. Sonoma Bölgesi Şerifi Mark Essick, 104 kilometrekarelik alana yayılan orman yangını nedeniyle Healdsburg kasabasından Bodega Körfezi'ne kadar, Rus Nehri Vadisi boyunca uzanan yerleşimlerde yaşayan 90 bin kişi için zorunlu tahliye emri verildiğini duyurdu.Cumartesi günü itibariyle eyalatte 90 bin kişi bölgeden tahliye edildi.
 
 
2,5 MİLYON KİŞİ ETKİLENİYOR
 
Kuvvetli rüzgarın elektrik hatlarına zarar vererek yeni yangınlara neden olmasından da endişe ediliyor. Eyaletinin 36 şehrinde 48 saat veya daha uzun süreli elektrik kesintisi yaşanırken bundan yaklaşık 2,5 milyon insan etkileniyor. Eyaletteki orman yangınlarında şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti.
 
 
RÜZGARIN HIZI "TARİHİ" DÜZEYDE
 
Ulusal Meteoroloji Servisi, saatte 120 kilometreye çıkan rüzgar hızının bölge için "tarihi" düzeyde olduğuna dikkat çekerek rüzgarların alevleri kilometrelerce öteye yayabilecek güçte olduğu uyarısında bulundu.
 
Öte yandan yangınların söndürülmesi için 3 binden fazla itfaiyeci görev yapıyor.
 
(Euronews)

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