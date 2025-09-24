ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, katıldığı NBC Today programında Gazze'deki duruma ilişkin hedeflerinin "savaşı bitirmek değil barışı elde etmek" olduğunu ve "Hamas olduğu sürece barış olmayacağını" savundu.

"Gazze halkının, ABD dahil birçok ülkenin yardımıyla yeniden inşa edilecek Gazze'de daha iyi bir şansı olacağını" ileri süren Rubio, İngiltere, Fransa ve Kanada gibi ülkelerin Filistin Devleti'ni tanımasına ilişkin "Bu konuda hiç endişeli değilim. Bu ülkelerin hiçbiri, Gazze'de çatışmanın sona ermesini sağlamada pek rol oynamayacak." dedi.

Rubio, bu ülkelerin Filistin Devleti'ni tanımasının, kendi iç politikaları olduğunu yineleyerek, "Buna, Fransa, İngiltere ya da başka bir ülke karar vermeyecek." diye konuştu.

Ayrıca Bakan Rubio, katıldığı CBS Mornings programında, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüme inanıp inanmadığına ilişkin soruya, "İsrail'de Yahudilerle birlikte yaşayan Filistinlilerin geleceğinin görüşülmesi gerekeceğini herkes biliyor. Bu, daha geniş ve karmaşık bir görüşme olmalı." dedi. Rubio, "eğer bir devlet olacaksa İsrail'in, bunu kimin, nasıl yöneteceğini bilmesi gerektiğini" savundu.

Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz, 21 Eylül'de, Fransa ise 22 Eylül'de Filistin'i tanıdığını duyurmuştu.

- "TRUMP, RUSYA-UKRAYNA KONUSUNDA DERİN HAYAL KIRIKLIĞI DUYUYOR"

Öte yandan Rubio, ABC kanalındaki Good Morning America programında Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın halen devam etmesi nedeniyle attığı adımlara ilişkin soruya Rubio, Rusya'dan petrol alan Hindistan'a ek tarife getirildiğini belirtti.

Rubio, Avrupa ülkelerinin de Rusya'dan doğal gaz almasının savaşı doğrudan etkilediğini savundu.

Alaska'da 15 Ağustos'ta Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesine değinen Rubio, "Trump, bu (savaşın) ilerlediği yön nedeniyle derin hayal kırıklığı duyduğunu ifade etti." dedi.

Rubio, Rusya'nın barış yönünde adım atmaması halinde "atılacak adımlar" olduğunu ancak bu sonuca varmadan savaşın sona ermesi için Moskova'yı ikna etmeyi umduklarını dile getirdi.

- "USAID KESİNTİLERİ NEDENİYLE KİMSE ÖLMEDİ" YORUMU

Rubio, The New York Times gazetesi çalışanının Trump yönetiminin gönderdiği nota dayandırdığı paylaşımında ABD Uluslararası Kalkınma Ajansından (USAID) gelecekte 6,4 milyar dolarlık kesintinin "insanların ölümüne yol açtığına" ilişkin yorumu değerlendirdi.

Bunun bir "not olmadığını", birisinin görüş bildiren e-posta gönderdiğini ifade eden Rubio, USAID fonlarını başka bir yere taşıdıklarını ve insani yardımlara devam ettiklerini belirtti.

Rubio, sunucunun tekrar tekrar "USAID kesintilerinin insanların ölümüne yol açtığına" ilişkin soruyu bu kurumun insani yardımlarının gönderildiği Haiti ve Sudan gibi yerlerde çalındığı ya da gerektiği gibi dağıtılmadığı gerekçesiyle fonların kesildiğini savundu.

Sunucunun, "Kimse yardım kesintileri nedeniyle ölmedi mi? Tüm bu kuruluşlar yalan mı söylüyor?" sorusuna Rubio, "İngiltere, Kanada ya da Çin yeterince para vermedi. Yabancı yardım yapmayan diğer ülkeleri suçlayalım." dedi.

Rubio, sorusunu yineleyen sunucuya "Kimse, ABD yardımları kestiği için ölmedi, hayır. İnsanlar, çeteler yardımları çaldığı için, dağıtıcılar iyi çalışmadığı için öldü. İnsanlar, diğer ülkeler yardım etmediği için öldü." yanıtını verdi.