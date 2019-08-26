ABD, Filistin’i yeryüzünden sildi! 

Anlaşmada iki devletli çözüme yer vermeyeceği tahmin edilen ABD, Filistin’i internet sayfasındaki ‘bölgeler ve ülkeler’ listesinden çıkardı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın mayısın sonuna doğru internet sitesinin tasarımını değiştirdiği, bu tarihten sonra da artık ‘ülkeler ve bölgeler’ listesinde Filistin’e yer vermediği tespit edildi. Bakanlık daha önce Filistin’e sitesinde “Filistin Yönetimi” ya da “Filistin Toprakları” ifadeleriyle yer veriyordu.

GERÇEĞİ DEĞİŞTİRMEZ

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat ise duruma yaptığı Twitter paylaşımıyla tepki gösterdi. ABD’nin, İsrail’i listeden çıkarmasının ABD’nin değil, İsrail’in çıkarlarıyla ilgili olduğunu belirten Ureykat, “Gerçeği görmemeye karar vermek, bu gerçeğin varlığını ortadan kaldırdığınız anlamına gelmez” ifadesini kullandı.