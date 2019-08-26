ABD, Filistin’i yeryüzünden sildi!
Filistin’e dayattığı ‘Yüzyılın Anlaşması’ isimli sözde barış özde ihanet projesini kamuoyuna açıklamak için gün sayan Trump yönetimi, terör devleti İsrail’in hoşuna gidecek adımlar atmaya devam ediyor.
Anlaşmada iki devletli çözüme yer vermeyeceği tahmin edilen ABD, Filistin’i internet sayfasındaki ‘bölgeler ve ülkeler’ listesinden çıkardı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın mayısın sonuna doğru internet sitesinin tasarımını değiştirdiği, bu tarihten sonra da artık ‘ülkeler ve bölgeler’ listesinde Filistin’e yer vermediği tespit edildi. Bakanlık daha önce Filistin’e sitesinde “Filistin Yönetimi” ya da “Filistin Toprakları” ifadeleriyle yer veriyordu.
GERÇEĞİ DEĞİŞTİRMEZ
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat ise duruma yaptığı Twitter paylaşımıyla tepki gösterdi. ABD’nin, İsrail’i listeden çıkarmasının ABD’nin değil, İsrail’in çıkarlarıyla ilgili olduğunu belirten Ureykat, “Gerçeği görmemeye karar vermek, bu gerçeğin varlığını ortadan kaldırdığınız anlamına gelmez” ifadesini kullandı.
İşgal güçleri Filistinlilerin evini yıktı
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kentinde Filistinlilere ait bazı yapıları ‘ruhsatsız’ olduğu iddiasıyla yıktı. Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarıyla Mücadele Heyeti Beytullahim Temsilcisi Hasan Bureyce, yaptığı açıklamada, Beytullahim’in Beyt Cala beldesindeki Al-Mahrur Mahallesi’ne buldozerler eşliğinde baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, Filistinlilere ait bir restoran ile evi yıktığını söyledi. İsrail güçlerinin yıkımlara gerekçe olarak söz konusu yapıların Oslo Anlaşması’na göre “C bölgesi” içinde kaldığını ve “ruhsatsız” olduğunu ileri sürdüğünü belirten Bureyce, restoranın geçen yıllar içinde birçok defa İsrail güçlerince yıkıldığını ve sahibince yeniden inşa edildiğini aktardı. İsrail’in bölgeyi Yahudi yerleşim birimi inşa etmek için asli sakinlerinden almaya çalıştığına dikkati çeken Bureyce, Yahudi yerleşimcilerin birkaç hafta önce bölge yakınlarında kamp kurmaya başladığını, bunun da Yahudi yerleşim birimi inşasına giden ilk adım olduğunu ifade etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.