ABD: Filistinli doktorun ölmesi yıkıcı bir haber

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, Filistinli doktorun İsrail hapishanesinde hayatını kaybetmesini değerlendirdi.

Jean-Pierre, "Bu yıkıcı bir haber. Kalbimiz doktorun ailesi ve dostlarıyla beraber. Gazze'de bu durumda insanlara yardım ulaştıran biriyle ilgili böyle bir haberi duymak çok zor bir şey." dedi.

Gazze'deki insani yardım ihtiyacının çok acil boyutta olduğunu vurgulayan Jean-Pierre, Gazze veya başka bir kriz bölgesinde görev yapan tüm insani yardım ve sağlık çalışanlarının korunması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'e bu konudaki endişelerini ilettiklerini aktaran Jean-Pierre, Tel Aviv'in bu endişelerini göz önünde bulunduracağını ve konuyu takip edeceklerini söyledi.



Hamas, Gazze Şeridi'nde İsrail tarafından alıkonulan 2 Filistinlinin, tutuldukları hapishanede ölümlerine ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

Hayatını kaybedenlerden birinin Gazze'deki Şifa Hastanesi Ortopedi Bölüm Başkanı olan ve Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesinde görevi başındayken İsrail güçlerince alıkonulan doktor Adnan Ahmed Atiyye el-Berş olduğu belirtilen açıklamada, bu konuda İsrail'den hesap sorulması talep edilmişti.