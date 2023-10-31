ABD, Filistinlilerin Gazze'nin dışına sürülmesine karşı

Kirby, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki sivillerin ve oradan ayrılmak isteyenlerin güvenli geçişine yönelik çabaları desteklediklerini kaydeden Kirby, "Filistinlilerin Gazze dışına zorla yerleştirilmesini desteklemeyeceğimizi açıkça ifade ediyoruz." diye konuştu.

Kirby, ABD'nin Gazze'de su ve yakıt dağıtımı da dahil olmak üzere temel hizmetlerin yeniden başlaması için baskı yapmaya devam ettiğini belirterek, "Mevcut stoklar tükenmek üzere olduğu için önümüzdeki saatler ve günlerde yakıt kritik önem taşıyacak." dedi.

Son 24 saat içinde gıda, su ve ilaç gibi insani yardım malzemesi taşıyan 66 kamyonun Gazze'ye girdiğini belirten Kirby, gerçek ihtiyacın bundan çok daha fazlası olduğuna işaret etti.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik" devam eden ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanını başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 124 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da bir gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.