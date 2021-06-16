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Dünya

ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya Savunma Bakanları Avrupa Dörtlüsünün ilk toplantısını yaptı

ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya Savunma Bakanları, Avrupa içerisinde Euro-Quad (Avrupa Dörtlüsü) olarak adlandırılan dörtlü ittifak çatısı altında bir araya geldi. Toplantıyla ilk kez NATO içerisinde Avrupa'da da güçlü ülkelerden oluşan bir ittifak platformu kurulmuş oldu.

AA16 Haziran 2021 Çarşamba 08:14 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 08:16
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Pentagon Sözcüsü John Kirby, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Savunma Bakanı Lloyd Austin bugün Euro Quad mevkidaşları Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Almanya Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace ile Brüksel'de bir araya geldi." ifadelerini kullandı.

Toplantının 2014'ten bu yana yapılan ilk Avrupa Dörtlüsü Bakanlar Toplantısı olduğuna dikkati çeken Kirby, "Bakanlar, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi'nden çıkan sonuçların uygulanmasını ve İttifak'ın stratejik rekabet çağında artan bölgesel ve küresel güvenlik sorunlarıyla yüzleşmeye en iyi nasıl uyum sağlayabileceğini görüştü." değerlendirmesinde bulundu.

Kirby, dört bakanın, NATO İttifakını güçlendirmek, Afganistan'dan geri çekilmeyi tamamlamak, kurallara dayalı bir uluslararası düzeni korumak ve ortak stratejik rakiplerin kötü niyetlerine karşı koymak için sürekli yakın iş birliğinin önemi üzerinde anlaştıklarını vurguladı.

Toplantıyla ilk kez NATO içerisinde Avrupa'da da güçlü ülkelerden oluşan bir ittifak platformu kurulmuş oldu.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Pasifik bölgesinde Çin'e karşı koymak amacıyla daha önce gündeme getirilen ancak bir türlü faaliyete geçmeyen ABD, Hindistan, Japonya ve Avustralya'dan oluşan Dörtlü Güvenlik Diyalogu zirvesini mart ayında gerçekleştirmişti.

Asya'dakine benzer Avrupa Dörtlüsü grubu da uzun bir süredir konuşulan ancak doğrudan bir platforma dönüşmeyen bir oluşumdu.

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