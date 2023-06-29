İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2023 Cuma / 12 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0267
  • EURO
    28,6899
  • ALTIN
    1596.7
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, Fransa'daki vatandaşlarını olaylardan uzak durmaya çağırdı
Dünya

ABD, Fransa'daki vatandaşlarını olaylardan uzak durmaya çağırdı

ABD'nin Paris Büyükelçiliği, Fransa'da ikamet eden vatandaşlarına, ülkede 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücü için düzenlenen gösterilerden uzak durma çağrısı yaptı.

AA29 Haziran 2023 Perşembe 23:43 - Güncelleme:
ABD, Fransa'daki vatandaşlarını olaylardan uzak durmaya çağırdı
ABONE OL

ABD'nin Paris Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Nanterre kentinde polisin açtığı ateş sonucu genç sürücünün ölmesinin ardından Paris'in çevresinde ve diğer büyük şehir merkezlerinde düzenlenen gösterilerde özel mülklere ve kamu binalarına zarar verildiği belirtildi.

Açıklamada, gösterilerin şiddete dönüşmesinin beklendiği kaydedilerek, "ABD vatandaşları, şiddete ve çatışmalara yol açacak toplanma alanları ve polis faaliyetlerinin bulunduğu noktalardan uzak durmalıdır." ifadesine yer verildi.

Bazı şehirlerin sokağa çıkma yasağı uyguladığı hatırlatılan açıklamada, eve dönme ihtimali bulunmayan vatandaşlarına ise Kızılhaç ile iletişime geçme tavsiyesinde bulunuldu.

- Olay

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açarak 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa inmişti.

Araç, çöp bidonları ve farklı binaları ateşe veren eylemciler ile polis arasında arbede yaşanmıştı.

  • Paris Büyükelçiliği
  • Nael M
  • gösteriler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.