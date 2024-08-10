İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2024 Cumartesi / 5 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,4961
  • EURO
    36,6282
  • ALTIN
    2618.26
  • BIST100
    9907.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, Gazze'deki 'sivil ölümlerine dair raporlardan' endişeli
Dünya

ABD, Gazze'deki 'sivil ölümlerine dair raporlardan' endişeli

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, İsrail'in bugün gerçekleştirdiği ve 100'den fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Gazze'deki sivil ölümlerine dair raporlardan derin endişe duyuyoruz” dedi.

IHA10 Ağustos 2024 Cumartesi 21:59 - Güncelleme:
ABD, Gazze'deki 'sivil ölümlerine dair raporlardan' endişeli
ABONE OL

İsrail'in Gazze şehrindeki El-Tabin Okulu'na düzenlediği ve 100'den fazla sivili katlettiği saldırıya ilişkin ABD'den açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett yaptığı açıklamada, "Gazze'deki sivil ölümlerine dair raporlardan derin endişe duyuyoruz" diyerek, İsrailli yetkililerden saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı talep ettiklerini söyledi.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Savett açıklamasında, "Saldırı bir ateşkes ve esir anlaşmasının aciliyetini vurguluyor. Bu hedefe ulaşmak için yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.