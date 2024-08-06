İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2024 Salı / 1 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5922
  • EURO
    36,7012
  • ALTIN
    2607.68
  • BIST100
    10082.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD gelişmeleri yakından takip ediyor! Bangladeş'te geçiş hükümeti duyurusu memnuniyet verici
Dünya

ABD gelişmeleri yakından takip ediyor! Bangladeş'te geçiş hükümeti duyurusu memnuniyet verici

Bangladeş'teki durumu yakından takip ettiklerini ve ABD'nin Bangladeş halkının yanında olduğunu belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, hükümet karşıtı protestolar sırasında Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in ülkeyi terk etmesinin ardından geçiş hükümeti kurulacağının duyurulmasını memnuniyetle karşıladı.

AA6 Ağustos 2024 Salı 11:52 - Güncelleme:
ABD gelişmeleri yakından takip ediyor! Bangladeş'te geçiş hükümeti duyurusu memnuniyet verici
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, günlük basın toplantısında, Bangladeş'teki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tüm tarafları daha fazla şiddetten kaçınmaya çağırdıklarını dile getiren Miller, "Geçici bir hükümetin duyurulmasını memnuniyetle karşılıyor ve her türlü geçiş sürecinin Bangladeş yasalarına uygun olarak yürütülmesini istiyoruz." diye konuştu.

Miller, son haftalarda ülkede yaşanan protestolardaki can kayıpları için derin üzüntü duyduklarını vurgulayarak, "Şu anda şiddetin sona ermesini ve hesap verebilirliği desteklemeye odaklanmış durumdayız. Geçici hükümete ilişkin tüm kararlar demokratik ilkelere, hukukun üstünlüğüne ve Bangladeş halkının iradesine saygı çerçevesinde alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

BANGLADEŞ'TE YAŞANAN OLAYLAR

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan oranlarını indirmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde hayatını kaybedenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

YÜZLERCE KİŞİ ÖLDÜ

Bangladeş'teki gösteriler sırasında çıkan şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Şiddet olayları artarak devam ederken, Başbakan Şeyh Hasina 5 Ağustos'ta resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler, Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçiş hükümeti kurulacağını duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.