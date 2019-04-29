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ABD gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçti

Tayvan, 2 ABD savaş gemisinin hafta sonu Tayvan Boğazı'ndan geçtiğini bildirdi.

  • AA
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Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'ye ait 2 savaş gemisinin, pazar günü Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptığı belirtildi. Açıklamada, ABD gemilerinin, "stratejik Hint Pasifiği görevleri" çerçevesinde Tayvan Boğazı'ndan geçme özgürlüğünün bulunduğu ifade edildi.

 

 

 

 

Çin'in, gemilerin boğazdan geçişini protesto etmesi bekleniyor. ABD'ye ait 2 savaş gemisi geçen yıl temmuz ve ekim aylarında da Tayvan Boğazı'ndan geçmişti. Çin, geçişe ilişkin endişelerin ABD yönetimine iletildiğini bildirmişti.

 

 

 

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti. ABD, "Tek Çin" politikasıyla 1979'da Tayvan yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni "Çin'i temsil eden meşru siyasi otorite" olarak tanısa da Tayvan ile ilişkilerini de gayriresmi sürdürüyor. Adanın savunmasına destek veren ABD, her yıl milyarlarca dolar değerinde silah satıyor.

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