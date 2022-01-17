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Dünya

ABD Genelkurmay Başkanı koronavirüse yakalandı

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

IHA17 Ocak 2022 Pazartesi 21:05 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 21:05
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ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley'in Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve hafif semptomlar gösterdiği bildirildi. ABD Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Açıklamada, Milley'in ABD Başkanı Joe Biden ile 12 Ocak'ta emekli General Raymond Odierno'nun cenazesinde bir araya geldiği ifade edilerek, Milley'in görüşmeden önce ve sonra düzenli olarak test yaptırdığı ve test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

Milley'in daha önce Kovid-19 aşısı yaptırdığı ve güçlendirici doz da aldığını bildirilen açıklamada, Milley'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tüm komutanların Kovid-19 testi yaptırdığı ve bir kişi dışında sonuçların hepsinin negatif çıktığını aktarıldı.

Bu ayın başlarında da ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Kovid-19'a yakalanmış, 9 Ocak'ta test sonucunun negatif çıkmasının ardından karantinası sona ermişti.

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