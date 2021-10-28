ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Çin'in hipersonik füze denediği iddiaları endişe verici

AA 28 Ekim 2021 Perşembe 11:30 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 11:31

Milley, Bloomberg News'e verdiği demeçte, Çin'in hipersonik füze denediği iddialarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in hipersonik füze sistemi denemesinin "önemli bir durum" olduğunu vurgulayan Milley, bu gelişmeyi "çok endişe verici" olarak değerlendirdi.

Milley, Çin'in bu tür askeri çalışmalarının ABD'nin de kendi çalışmalarını geliştirmesi ihtiyacına işaret ettiğine değinerek "Tüm dikkatimizi verdik." dedi.

General Milley ayrıca, Çin ordusunun "tüm alanları kapsayan ve küresel emelleri olan çok yetenekli bir orduya" dönüştüğü uyarısında bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ise Milley'in açıklamalarının ardından "Bu teknoloji bizim yabancı olduğumuz, düşünmediğimiz bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kirby, ABD'nin savunma sistemlerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğüne ve kendi hipersonik sistemlerine yönelik amaçlarının olduğuna dikkati çekti.

ABD Başkanı Joe Biden da Çin'in hipersonik füze denediğine ilişkin iddiaların kendisini endişelendirdiğini ifade etmişti.

Financial Times gazetesi, 16 Ekim'de adının açıklanmasını istemeyen 5 kaynağa dayandırdığı haberinde, Çin'in temmuzda hipersonik füze testi yaptığını iddia etmişti. Haberde, füzenin Alçak Dünya Yörüngesi'ne kadar çıktığı fakat ufak bir sapmayla hedefini ıskaladığı ileri sürülmüştü.