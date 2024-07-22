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Dünya

ABD Gizli Servis Direktörü'nden, Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin soruşturmaya destek kararı

ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, ABD eski Başkanı ve Kasım ayında yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin bağımsız güvenlik soruşturmasına desteğini dile getirdi.

AA22 Temmuz 2024 Pazartesi 16:35 - Güncelleme:
ABD Gizli Servis Direktörü'nden, Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin soruşturmaya destek kararı
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Fox News'ün haberine göre, Cheatle, yaptığı açıklamasında, 13 Temmuz'daki suikast girişimine ilişkin bağımsız güvenlik soruşturmasıyla o gün olanların değerlendirilmesi ve benzer olayın bir daha olmaması için önerileri sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

GİZLİ SERVİS KENDİ İÇİNDE ADIMLAR ATTI

Cheatle, Trump'a suikast girişimine ilişkin bağımsız soruşturma konusunda işbirliği yapmaya istekli olduğunu belirterek, Gizli Servisin de hareket şeklini incelemeye yönelik kendi içinde adımlar attığını kaydetti.

Gizli Servisin, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Kongresi gibi birimlerin diğer soruşturmalarıyla da şeffaf ve hızlı şekilde işbirliği yapacağını yineleyen Cheatle, "ABD Gizli Servisinin, hatasız görev misyonu var. Koruduklarımızın güvenliğini ve emniyetini sağlamak ve Gizli Servisin bu durumdan daha güçlü çıkması için gereken her adımı atacağım." ifadelerini kullandı.

45 GÜN İÇİNDE İNCELENECEK

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu bağımsız soruşturma kapsamında, Gizli Servisin Trump'a suikast girişimi öncesi ve sonrası politikaları ve prosedürlerinin 45 gün içinde inceleneceğini ifade etmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson da Kongre soruşturması başlatma sözü vermişti.

NE OLMUŞTU?

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

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