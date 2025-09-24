İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2025 Çarşamba / 2 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,458
  • EURO
    48,7066
  • ALTIN
    4986.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'ne silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'ne silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Texas eyaletindeki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) tesisine açılan ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA24 Eylül 2025 Çarşamba 16:55 - Güncelleme:
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'ne silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
ABONE OL

Dallas polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, içinde gözaltı merkezi de bulunan ICE tesisine bitişikteki binadan ateş açıldı. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Polis, silahlı saldırıyı yaptığı düşünülen şüphelinin, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada kendini yaraladığını ve sonrasında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Silahlı saldırıda kurşun isabet edenlerden ikisinin ICE merkezinde gözaltında bulunan düzensiz göçmenler olduğu kaydedildi.

SALDIRININ NEDENİ AÇIKLANMADI

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, konuyla ilgili ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.

Noem, "Ayrıntılar henüz ortaya çıkmadı, ancak çok sayıda yaralı ve ölü olduğunu doğrulayabiliriz." ifadesine yer verdi.

Öte yandan ICE yetkilileri ise ABD medyasına yaptığı açıklamada, saldırganın bir keskin nişancı olabileceğini kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.