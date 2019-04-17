13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7419
  • 6,5142
  • 235.15
  • 97.655
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD, Golan Tepeleri'nin işgalinin haritasını yayımladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Mart ayında Suriye’nin Golan Tepeleri bölgesini İsrail’in toprağı olarak tanıdığını açıklamasının ardından, söz konusu işgalin ilk haritası yayımlandı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail’deki büyükelçiliğini 2017 yılında Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyarak uluslararası hukuku ihlâl eden ABD Başkanı Donald Trump’ın mart ayında aldığı Golan Tepeleri kararının ilk yansıması yaşandı. Trump’ın Suriye’nin Golan Tepeleri bölgesini İsrail’in toprağı olarak tanıdığını açıklamasının ardından, söz konusu işgalin ilk haritası yayımlandı.
 
ABD Başkanı Trump’ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason D. Greenblatt, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı işgal haritasıyla birlikte, “ABD Başkanı Trump’ın Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı olarak tanımasının ardından uluslararası harita sistemimizin en yeni ilavesine hoş geldiniz.” satırlarını yazdı.
 
İsrail ile Suriye arasında 1974 yılında varılan ateşkes hattını kalıcı sınır olarak gösteren harita, Lübnan ile İsrail sınırında ise 1949 yılındaki ateşkes hattını gösteriyor.
 
 
GOLAN TEPELERİ'NİN İŞGALİNİN TANINMASI
 
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Beyaz Saray’da ağırlayan ABD Başkanı Trump, 25 Mart’ta Golan Tepeleri’nin İsrail toprağı olarak tanınmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.
 
Golan Tepeleri, 1967 yılından bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.
 
TRUMP, GOLAN KARARINI NASIL ALDIĞINI ANLATMIŞTI
 
ABD Başkanı Trump, Golan Tepeleri hakkındaki skandal kararını nasıl aldığına ilişkin, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunmuştu.
 
Kararı alırken İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte olduğunu belirten Trump, “İsrail Büyükelçisi David Friedman ile konuşuyorduk. Konu Golan Tepeleri değildi. Biliyorsunuz, 52 yıldır bunu onaylatmaya çalışıyorlar. ABD'nin Golan Tepeleri’ndeki egemenliği tanımasını istiyorlardı. On yıllar içinde 32 tane zirve yapıldı. Sizin (İsrail) büyükelçinizle konuşuyordum ve Jared Kushner oradaydı, Jason Greenblatt da vardı.” dedi.
 
 
Alaycı bir dille toplantı sırasında çok vakti olmadığını belirten Trump, konuşmasının devamında, “Onlara dönüp, ‘Arkadaşlar bana bir iyilik yapın ve hızlıca buranın tarihini anlatın’ dedim. Çok vaktim olmadığını söyledim. Çin ile uğraşıyorum, Kuzey Kore ile uğraşıyorum. Bunu talep bile etmemişlerdi ama ben, ‘Tanıma kararı alırsam beğenir misiniz?’ dedim. Çünkü ben bu arzuya hak veriyorum. Çünkü o yüksekliğe ihtiyacınız var, doğru. Ona dönüp, ‘Ne dersin David?’ dedim. ‘Bunu gerçekten yapar mısınız?’ cevabını verdi. ‘Evet, yapıyorum. Hatta şu anda yapıyorum. Hadi bir şeyler yazalım’ dedim.” diye konuşmuştu.
 
 

Doğu Ekspresi’nin o ilçeden geçerken çekilen görüntüleri 1,5 milyon kişi izledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'de saldırı alarmı: Şüpheli lise öğrencisi ölü ele geçirildi

ABD'de saldırı alarmı: Şüpheli lise öğrencisi ölü ele geçirildi

Dünya'ya yıldızlar arası bir nesne çarptı

Dünya'ya yıldızlar arası bir nesne çarptı

Trump'tan Ivanka'ya başkanlık teklifi

Trump'tan Ivanka'ya başkanlık teklifi

Uzayda 11 ay kalacak

Uzayda 11 ay kalacak

Orhan Gencebay yoğun bakımda

Orhan Gencebay yoğun bakımda

Eski ÖSYM Başkanı Demir hakkında karar verildi

Eski ÖSYM Başkanı Demir hakkında karar verildi

Time'ın 'Yılın en etkili 100 ismi' listesinde dikkat çeken isimler

Time'ın 'Yılın en etkili 100 ismi' listesinde dikkat çeken isimler

Trump'a tepki yağdı

Trump'a tepki yağdı
 

POPÜLER HABERLER

İzinsiz açıklama yapmak isteyen HDP´li gruba müdahale edildi

İzinsiz açıklama yapmak isteyen HDP´li gruba müdahale edildi

'Muş Ovası' çeşitli kuş türlerini ağırlıyor

'Muş Ovası' çeşitli kuş türlerini ağırlıyor

Tarihi top kedi yuvası oldu

Tarihi top kedi yuvası oldu

ABD'nin gizli jetlerini tespit edebiliyor

ABD'nin gizli jetlerini tespit edebiliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA