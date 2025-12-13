İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2025 Cumartesi / 23 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD güçlerinden Çin'den İran'a giden gemiye baskın
Dünya

ABD güçlerinden Çin'den İran'a giden gemiye baskın

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin geçen ay Çin'den İran'a giden bir gemiye Hint Okyanusu'nda baskın düzenlediğini ve gemideki askeri mallara el koyduğunu iddia etti.

AA13 Aralık 2025 Cumartesi 12:54 - Güncelleme:
ABD güçlerinden Çin'den İran'a giden gemiye baskın
ABONE OL

WSJ'nin adının açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'li güçler, Çin'den İran'a giden gemiye Sri Lanka'nın birkaç yüz mil açığında baskın düzenledi.

ABD'li güçler, geminin yoluna devam etmesinden önce gemideki askeri mallara el koydu.

ABD'nin baskından önce gemiyi bir süredir izlediğini bildiren yetkililer, İran'ın konvansiyonel silahlar için kullanabileceği değerlendirilen, el konulan malların imha edildiğini belirtti.

Yetkililer, ABD'nin son yıllarda ilk kez Çin'den gelen bir geminin yolunu kestiğini kaydederken, geminin sahibi ve ismi hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Operasyonu yürüttüğü belirtilen ABD Hint-Pasifik Komutanlığı, konuya ilişkin açıklama yapmayı reddetti.

- ABD VENEZUELA AÇIKLARINDA PETROL TANKERİNE EL KOYMUŞTU

ABD Başkanı Trump, 10 Aralık'ta konuya ilişkin açıklama yaparak, Venezuela açıklarında petrol taşıyan bir tankere el koyduklarını duyurmuştu. Trump, söz konusu tankere "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve tankeri ellerinde tutacaklarını belirtmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, tankere "yaptırım altındaki İran Devrim Muhafızları Ordusuna (IRGC) petrol taşıdığı gerekçesiyle" el konulduğunu savunmuştu.

Venezuela ise olayı "açık bir hırsızlık" olarak nitelendirmiş ve bu durumu uluslararası mercilere taşıyacağını bildirmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.