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ABD, Güney Kore ile düzenlediği askeri tatbikatı askıya aldı

ABD ile Güney Kore'nin, Kuzey Kore ile devam eden diplomatik görüşmelerden ötürü yıllık olarak düzenlediği önemli askeri tatbikatlardan bir olan 'Vigilant Ace' (Tetikteki Birli) tatbikatını askıya aldığı bildirildi.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White'ın yaptığı yazılı  açıklamada, "Savunma Bakaanı James N. Mattis ile (Güney Kore) Savunma Bakanı  Jeong Kyeong-doo diplomatik sürecin devam etmesi konusunda fırsat tanımak için  'Vigilant Ace' tatbikatını askıya alma kararı aldılar. Kuvvetlerimizin teyakkuzu  için iki bakan eğitim tatbikatlarını değiştirme konusunda mutabık kaldılar."  ifadelerine yer verdi.

White, Mattis'in tatbikatları askıya alma konusunu Japonya Savunma  Bakanı Takeshi Iwaya'ya da danıştığını belirtti.
 
Mattis, Singapur'da devam eden Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN)  Savunma Bakanları Zirvesi kapsamında Güney Koreli ve Japon mevkidaşları ile bir  araya gelmişti.
 
Üç bakan, Kuzey Kore'nin tam, doğrulanabilir ve geri döndürülemez  şekilde nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik diplomatik çabalara  desteklerini yinelemişti.
 
ABD Başkanı Donald Trump'ın haziran ayında Amerikan ordusunun Güney  Kore ile yaptığı askeri tatbikatları provokatif ve pahalı olarak nitelemesinden  sonra Pentagon yaz aylarında yapılması beklenen "Freedom Guardian" (Özgürlük  Bekçisi) tatbikatını askıya almıştı.
 
Trump, 12 Haziran'da Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir  araya gelmişti.

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