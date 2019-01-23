ABD, Güney Kore'de bulunan askerleri için yüzde 41 zam istedi

Güney Kore resmi haber merkezi Yonhap´ta yer alan habere göre, bir devlet yetkilisi şunları söyledi:

"Güney Kore yönetimi, halkının psikolojik Maginot Hattı olarak, ABD askeri kuvvetlerine olan katkısının 1 trilyon wonu (887 milyon dolar) geçmemesi gerektiği görüşünü koruyor."

ABD ve Güney Kore, geçen yıl başlayan ve Özel Önlem Anlaşması (Special Measures Agreement) ve Kore Savaşı´ndan bu yana Kore Yarımadası´nda bulunan ABD askerlerinin finansmanları görüşmelerine devam ederken, söz konusu görüşmelerden henüz bir sonuç alınamadı.

ABD ve Güney Kore arasında 2014 yılında imzalanan anlaşmaya göre, Güney Kore yalnızca 2018´de ABD´ye 960 milyon won (850 milyon dolar) vermişti. ABD söz konusu finansman talebinin yanında ayrıca, yeni anlaşmanın bir yıl daha uzatılmasını isterken, Güney Kore bu talebe de karşı çıkıyor.