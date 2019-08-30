27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8272
  • 6,3978
  • 284.499
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD, Güney Osetya konusunda Rusya'yı uyardı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, 'ABD, Gürcistan'ın Rus işgali altındaki Güney Osetya bölgesinde, askeri bariyerler kurulduğuna yönelik haberleri yakından izlemektedir. Tüm tarafları tansiyonu düşürmeye ve çatışmadan kaçınmaya davet ediyoruz' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD yönetimi, Rus askerlerinin, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın işgal hattına yakın bölgelerinde yapay bariyerler kurmasına tepki gösterdi.
 
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Güney Osetya'daki son duruma ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
 
Açıklamada, "ABD, Gürcistan'ın Rus işgali altındaki Güney Osetya bölgesinde askeri bariyerler kurulduğuna yönelik haberleri yakından izlemektedir. Tüm tarafları tansiyonu düşürmeye ve çatışmadan kaçınmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
 
Açıklamada, ayrıca Rusya'ya Güney Osetya'da gerilimi artırmaktan kaçınması çağrısında bulunuldu. 
 
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı da Rus askerlerinin, Güney Osetya'nın işgal hattına yakın bölgelerinde yapay bariyerler kurmasına tepki göstermişti.

İlk görüntüler yayınlandı! İşte füzenin ateşlendiği anlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Selena Gomez ilk defa böyle görüntülendi

Selena Gomez ilk defa böyle görüntülendi

Katil İsrail askerleri 54 Filistinliyi yaraladı

Katil İsrail askerleri 54 Filistinliyi yaraladı

Savunma Bakanlığı açıkladı! Rusya'dan İdlib kararı

Savunma Bakanlığı açıkladı! Rusya'dan İdlib kararı

FETÖ'cü avukat hakkında verilen karar şaşkınlığa neden oldu

FETÖ'cü avukat hakkında verilen karar şaşkınlığa neden oldu

Ege'de peş peşe deprem

Ege'de peş peşe deprem

'Turan ülkümüzden vazgeçmeyeceğiz'

'Turan ülkümüzden vazgeçmeyeceğiz'

Antalya'da hastanede öldürülmüştü: Sofya gerçeği ortaya çıktı

Antalya'da hastanede öldürülmüştü: Sofya gerçeği ortaya çıktı

'Türkiye’nin stratejik olarak temel hedefi TF-X yapmaktır'

'Türkiye’nin stratejik olarak temel hedefi TF-X yapmaktır'
 

POPÜLER HABERLER

Kaftancıoğlu’nun katıldığı toplantıda CHP´liler birbirine girdi

Kaftancıoğlu’nun katıldığı toplantıda CHP´liler birbirine girdi

7,5 milyon yıllık! Kayseri'de bulundu, tek parça...

7,5 milyon yıllık! Kayseri'de bulundu, tek parça...

Katliam, tecavüz, sürgün... İşte Yunan askerlerin kan donduran itirafları

Katliam, tecavüz, sürgün... İşte Yunan askerlerin kan donduran itirafları

30 Ağustos zaferinin 97'inci yılı

30 Ağustos zaferinin 97'inci yılı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA