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ABD: Güvenli bölge kurulması bölgede barış ve güvenlik için büyük bir adım olacak

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye ile ilerleme sağlanmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, 'Güvenli bölge barış ve güvenliği sağlamak için büyük adım' dedi.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından verdiği mesajında "ABD ve Türkiye arasındaki müzakerelerin, Suriye'nin  kuzeydoğusundaki ortak güvenlik endişelerimizin giderilmesi için, sürdürülebilir bir güvenlik mekanizması kurulması yönünde önemli bir ilerleme sağlaması memnuniyet verici" ifadelerine yer verdi.
 
ABD'li bakan "Güvenli bölge kurulması, bölgede barış ve güvenliğin tesisi için büyük bir adım olacaktır" ifadelerini kullandı.

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