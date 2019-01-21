Suriye'de ABD- terör örgütü YPG konvoyuna intihar saldırısı
Suriye'nin Haseke kentinde, terör örgütü YPG ile ABD'nin ortak askeri konvoyuna düzenlenen intihar saldırısı sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti
AFP haber ajansının haberine göre, Suriye'nin Haseke kentinde terör örgütü YPG ile ABD'nin ortak askeri konvoyuna intihar saldırısı düzenlendi.
Saldırıda 5 kişi öldü.
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