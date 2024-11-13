ABD, Haiti uçuşlarını 30 gün süreyle askıya aldığını duyurdu

Haiti'nin başkenti olan Port-au-Prince şehrine inmek üzere olan ABD'li Spirit Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı pazartesi günü saldırıya uğradı. Ateş açılan uçakta bulunan yolculardan kimse yaralanmazken, bir kabin memurunun hafif yara aldığı belirtildi. ABD, Port-au-Prince havalimanına sivil havacılık uçuşlarını 30 gün süreyle askıya aldı.

ABD'nin Haiti Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına yönelik açıklamasında, Haiti'ye seyahatte bulunmamaları çağrısını yineleyerek, eğer bulunmak zorunda kalırlarsa 'dikkat çekmemeleri' gerektiği konusunda uyardı.