İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2024 Çarşamba / 12 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3761
  • EURO
    36,5705
  • ALTIN
    2885
  • BIST100
    9154.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, Haiti uçuşlarını 30 gün süreyle askıya aldığını duyurdu
Dünya

ABD, Haiti uçuşlarını 30 gün süreyle askıya aldığını duyurdu

ABD, Haiti uçağının saldırıya uğramasının ardından uçuşların 30 gün süreyle askıya alındığını açıkladı.

DHA13 Kasım 2024 Çarşamba 09:55 - Güncelleme:
ABD, Haiti uçuşlarını 30 gün süreyle askıya aldığını duyurdu
ABONE OL

Haiti'nin başkenti olan Port-au-Prince şehrine inmek üzere olan ABD'li Spirit Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı pazartesi günü saldırıya uğradı. Ateş açılan uçakta bulunan yolculardan kimse yaralanmazken, bir kabin memurunun hafif yara aldığı belirtildi. ABD, Port-au-Prince havalimanına sivil havacılık uçuşlarını 30 gün süreyle askıya aldı.

ABD'nin Haiti Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına yönelik açıklamasında, Haiti'ye seyahatte bulunmamaları çağrısını yineleyerek, eğer bulunmak zorunda kalırlarsa 'dikkat çekmemeleri' gerektiği konusunda uyardı.

  • haiti
  • port-au-prince

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.