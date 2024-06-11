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Dünya

ABD, Hamas'ın ateşkesle ilgili yanıtını değerlendirmeye başladıklarını duyurdu

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Hamas'tan Gazze'de ateşkesle ilgili yanıt aldıklarını, bundan dolayı memnuniyet duyduklarını ve yanıtı değerlendirmeye başladıklarını bildirdi.

AA11 Haziran 2024 Salı 22:52 - Güncelleme:
ABD, Hamas'ın ateşkesle ilgili yanıtını değerlendirmeye başladıklarını duyurdu
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Kirby, telekonferansla düzenlediği basın brifinginde, Hamas'ın ateşkes konusundaki yanıtına ilişkin soruları yanıtladı.

Hamas'tan ateşkes konusunda Katar ve Mısır üzerinden cevap aldıklarını ve bundan memnuniyet duyduklarını kaydeden Kirby, "Bir dönüş almayı bekliyorduk. Tabii ki bu dönüş önemli. Şu anda bunu değerlendiriyoruz, (Hamas'ın yanıtını) henüz yeni aldık." ifadesini kullandı.

Hamas'ın yanıtının tam olarak ne anlama geldiğini henüz söyleyemeyeceğini, tamamen değerlendirilmesinin ardından bu konuda daha net konuşabileceğini dile getiren Kirby, bu sürecin sonucunda ateşkese ulaşılmasını umduklarını belirtti.

Hamas yönetiminin, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkes önerisine ilişkin cevabını Mısır ve Katar'a ilettiği belirtilmişti.

Hamas yönetimi daha önce, Biden'ın açıkladığı ateşkes önerisine olumlu baktıklarını duyurmuştu.

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