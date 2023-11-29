ABD: Hamas'ın Gazze'deki ABD'li esirleri koz olarak kullandığına dair bulgu yok

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas'ın ABD'lileri (Gazze'de) tutarak, bu durumu koz olarak kullanmaya çalıştığına dair herhangi bir bulgu olmadığını belirtti.

Basın açıklaması yapan Kirby, İsrail ile Hamas arasındaki esir takasında "Hamas, ABD'lileri koz olarak mı kullanıyor?" sorusuna yanıt verdi.

Kirby, Hamas'ın, ABD'lileri (Gazze'de) tutarak, bu durumu koz olarak kullanmaya çalıştıklarına dair herhangi bir bulgu olmadığını ifade etti.

Hamas'ın elindeki ABD'li esirlere ilişkin de bilgi veren Kirby, "Öncelikle (Hamas'ın esir aldığı) Amerikalı sayısı oldukça az ve şu an salıverilmeye uygun bulunanlar yani kadın ve çocukların sayısı daha da az." dedi.

John Kirby, İsrail yerinden olan Gazzeliler için hesap verinceye kadar ABD'nin Gazze'nin güneyinde düzenlenecek operasyonları desteklemeyeceğini söyledi.

Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda 2 gün uzatılan "insani ara"ya değinen Kirby, Hamas tarafından son olarak 10'u İsrailli ve 2'si Tayland uyruklu olmak üzere 12 esirin serbest bırakıldığını bildirdi. Kirby, son salıverilenler arasında ABD'lilerin olmadığını kaydederek, "Ancak umutluyuz, bugünün yarını da var." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, 26 Kasım'da, Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında 4 yaşındaki İsrailli bir ABD vatandaşının serbest bırakıldığını belirtmişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk: Gazze genelinde insani yardıma erişim sağlanmalı ve bu sürdürülebilir olmalı. Etkisi olan herkese, ateşkesin insan hakları ve insani gerekçelerle uzatılması konusunda çağrı yapıyorum.

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) İsrail'in nükleer silah tehditlerine karşı harekete geçme çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'de çatışmalara "insani aranın" devam etmesi için çabaların sürdüğünü söyledi.

İsrail ordusunun kuşatma, baskın ve saldırılarına hedef olan Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nin diyaliz bölümü iki hafta sonra yeniden açıldı ve ilk etapta 50 böbrek hastası tedavi altına alındı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinli çocuk esirlerden Hamza el-Magribi'nin annesi Amani el-Magribi, "Oğlum hapse girdiğinde çocuktu, böyle sakalı falan yoktu. Oğlum gözlerimden uzak hapiste büyüdü." dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) Filistinli mağdurları savunan ünlü Fransız avukat Gilles Devers, Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullandığını kanıtlayan fotoğraflarını, şikayet dosyasına delil olarak dahil edilmesi için mahkemeye sunacaklarını söyledi.

İsrail basını, Hamas ile Tel Aviv arasında arabulucular aracılığıyla devam eden müzakereler sonucunda İsrail ordusunun bir kısmını işgal ettiği Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani aranın" birkaç gün daha uzatılabileceğini bildirdi.

Filistin asıllı ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin yanı sıra İsrail hapishanelerinde haksız yere tutulan Filistinli mahkumların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Filistin destekçisi bir grup aktivist, Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısında bulunmak amacıyla ABD Kongre binası yakınlarında bir araya geldi.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, İsrail-Filistin çatışmasındaki bütün esirlerin serbest bırakılması ve tüm yabancı uyrukluların bölgeden tahliye edilmesi çağrısı yaptı.

ABD'de Demokrat Senatör Peter Welch, "daha fazla sivil kaybını önlemek" için Gazze'de "süresiz ateşkes" çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanlık Ofisinin, Hamas ile varılan esir takası mutabakatı kapsamında bugün Gazze'den serbest bırakılması planlanan İsrailli esirlerin listesini teslim aldığı bildirildi.

Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 9 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Kayseri Havalimanı'ndan Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na hareket etti.

04:52 Hamas, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların yol açtığı yıkımın boyutunu görmeleri için gazeteciler ve medya kuruluşlarına bölgedeki varlıklarını yoğunlaştırmaları çağrısında bulundu.

04:20 İslami Cihad Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Hindi, esirler konusunda iki taraftan da "herkese karşılık herkesin serbest bırakılması" denklemini kabul edebileceklerini belirterek, "İsrail, tüm esirlerimizi serbest bırakmaya hazırsa biz de hazırız." dedi.

03:41 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk çalışmalarındaki rolü dolayısıyla Katar'a övgüde bulundu.

02:44 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin şehrine baskın düzenleyerek Cenin Mülteci Kampı ile 3 hastaneyi kuşattığı ve Filistinlilerle çatıştığı bildirildi.

01:57 Katar'da, İsrailli askerler de dahil Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılmasına karşılık, Tel Aviv'in İsraillileri öldürmekten "hüküm giyen" Filistinli esirleri salıvermesini içeren "uzun vadeli ateşkes" için yeni bir anlaşmanın imzalanması yönünde müzakerelerin yapıldığı bildirildi.

00:48 İsrail güçlerinin, işgal altında bulunan Batı Şeria'nın Cenin kentindeki devlet hastanesinin girişinde yaralı Filistinliyi ambulansın içinde gözaltına aldığı bildirildi.

00:18 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Hamas arasında anlaşmaya varılan "insani aranın" kilit sorunları çözmediğini dile getirdi.

00:00 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in Hamas ile vardığı "insani ara" uzlaşmasının sona ermesinden sonra güney Gazze'ye yapacağını açıkladığı operasyonlarda "sivil kayıpları ve sivil güvenliği hesaba katması" gerektiğini belirtti.

23:25 Gazze Şeridi'ndeki insani aranın 5'inci gününde Hamas'ın 10 İsrailli ve 2 Taylandlı esiri serbest bırakmasının ardından, İsrail de 15'i kadın 15'i çocuk olmak üzere toplam 30 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 242 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

- HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, 27 Kasım'da, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.