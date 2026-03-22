23 Mart 2026 Pazartesi / 5 Sevval 1447
  • ''ABD haritadan sildi'' demişti: Trump'a “perişan olursunuz” cevabı
Dünya

''ABD haritadan sildi'' demişti: Trump'a “perişan olursunuz” cevabı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın “İran'ı haritadan silme” tehdidine sert tepki gösterdi. Pezeşkiyan, 'Tehditlere sahada perişan edici şekilde cevap vereceğiz.' dedi.

AA22 Mart 2026 Pazar 19:34 - Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD Başkanı Trump'ın İran'ı haritadan silme açıklamasına ABD merkezli X sosyal medya platformundan cevap verdi.

Pezeşkiyan, "İran'ı haritadan silme yanılsaması, tarih yazan bir milletin iradesi karşısındaki çaresizliği ve acizliği gösteriyor. Tehditler ve terör İran halkını daha da birleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatılması konusuna da değinen Pezeşkiyan, "Hürmüz Boğazı, İran topraklarına saldıranlar hariç tüm ülkelerin gemilerine açıktır. Tehditlere sahada perişan edici şekilde cevap vereceğiz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, TruthSocial adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri İran'ı haritadan sildi." ifadelerini kullanmıştı.

