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ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçak Doğu Çin Denizi'ndeki adalar üzerinde gövde gösterisi yaptı

ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir B-52 nükleer kapasiteli bombardıman uçağının, iki Japon savaş uçağı eşliğinde Çin'in 'Hava Tanımlama Sahası' olarak ilan ettiği Doğu Çin Denizi'ndeki adalar üzerinde gövde gösterisi yaptığı bildirildi

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Amerikan medyasına konuşan askeri yetkililer, Washington ile Pekin arasındaki gerginliği daha da tırmandıracak uçuşun dün gerçekleştirdiğini belirtti.
 
Amerikan CNN televizyonu, Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerine dayandırdığı haberinde, Japonya Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının eşlik ettiği B-52 bombardıman uçağının daha önce planlanmış bir faaliyet kapsamında Doğu Çin Denizi'nde uçuş yaptığı kaydedildi.
 
Söz konusu uçakların Çin ile Japonya arasında tartışma konusu olan Senkaku adasının üzerinden de uçtuğu bildirildi.
 
Hafta başında yine bir ABD B-52 uçağının Guam adasından Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı adalar üzerinde uçuş yaptığı kaydedilmişti.

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