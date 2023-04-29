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Dünya

ABD, hava personelini geri çekiyor! ''Yere inme'' emri verildi

ABD ordusu, 'kritik görevlerde olmayan hava personelinin yere inmesi' yönünde emir verdi.

AA29 Nisan 2023 Cumartesi 13:59 - Güncelleme:
ABD, hava personelini geri çekiyor! ''Yere inme'' emri verildi
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ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral James McConville, son dönemde art arda gelen ölümcül helikopter kazalarının ardından "kritik görevlerde olmayan bütün hava personelinin yere indirilmesi" yönünde emir verdi.

Emir, Alaska ve Kentucky'de 12 askerin hayatını kaybettiği son iki helikopter kazasından hemen sonra geldi.

McConville, yaptığı açıklamada, "Havacılarımızın güvenliği önceliğimiz ve bu geri çekilme, kazaları önleme ve personelimizi koruma adına mümkün olan her şeyi yaptığımızdan emin olmak için önemli bir adım." dedi.

Her iki kazanın da soruşturulduğu ve iki kaza arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığı aktarılarak, pilotların ve mürettebatın görevlerini güvenli şekilde tamamlamaları için bir süre güvenlik ve eğitim protokollerine odaklanılacağı vurgulandı.

ABD'nin Alaska eyaletinde, iki "AH-64 Apaçi" tipi helikopterin eğitim uçuşundan döndüğü sırada havada çarpışması sonucu 3 asker ölmüş, 1 asker yaralanmıştı.

Martta ise Kentucky'de rutin bir eğitim uçuşu sırasında iki "HH-60 Blackhawk" tipi helikopterin çarpışması sonucu 9 asker hayatını kaybetmişti.

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