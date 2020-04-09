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Dünya

ABD hava sahasındaki uçak trafiği radara yansıdı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan ABD'de ölenlerin sayısı son 24 saatte yaklaşık 2 bin artarak 13 bine yaklaştı. ABD hava sahasındaki özellike uçak trafiğinin ise diğer ülkelere göre çok daha fazla olması radara da yansıdı.

DHA09 Nisan 2020 Perşembe 10:05 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 10:05
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Koronavirüs nedeniyle havacılık sektörü tarihin en büyük krizini yaşıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında salgının yayılımının önüne geçilmesi adına birçok ülke arasında da uçuşlar durdu. Dünya genelinde birbiri ardına uçuşların iptal olması nedeniyle uçaklar yere indi. Birçok ülkenin hava sahasında uçuş trafiğindeki büyük düşüş radar görüntülerine de yansırken ABD'de ise uçuş trafiği ise diğer ülkelere göre çok yüksek olduğu gözlendi.

İÇ HAT UÇUŞ TRAFİĞİ YOĞUN

Hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren flightradar uygulamasında diğer ülkelerin hava sahasına göre ABD'deki uçak trafiğinde yoğunluk yaşanması, diğer ülkelerde ise az uçak trafiği dikkat çekti.Özellikle iç hat uçuşlarındaki trafik dikkat çekti.Doktorlar ABD'de uçuş trafiğinin bu şekilde devam etmesi halinde ülkede koronavirüs vaka sayısında artışların devam edeceği öngörüsünde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını, İngiltere'nin bundan muaf tutulduğunu açıklamıştı. Johns Hopkins Üniversitesinin verilere göre, ABD'de virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 31 bin 480 artışla 399 bin 929'a, ölenlerin sayısı ise 1918 artarak 12 bin 911’e çıktı.

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