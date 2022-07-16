ABD havayolları çıkmazda! Yeterli insan gücünü bulamazsalar kriz büyüyecek

Daha önce ABD'nin büyük hava yolu firmalarında çalışan ve şu anda hava yollarına ve havaalanlarına stratejik danışmanlık hizmetleri sunan Empire Aviation Services isimli firmanın kurucusu Colbert, son dönemde ABD havacılık sektöründe yaşanan sıkıntıları ve nedenleri AA muhabirine değerlendirdi.

Colbert, ABD hava yolları sektörünün bu yaz başında birçok sıkıntı yaşadığını belirterek, "Asıl sıkıntı, Kovid-19 salgınının başında kimsenin bu salgının ne kadar süreceğini bilmemesiydi. Bu nedenle de tüm dünyada hava yolları ve havalimanları eleman azaltmaya gitti. Ardından özellikle herkesin seyahat etmek istediği yaz aylarında talepler bu denli güçlü ve ani gelince, zorluklar da baş gösterdi." ifadesini kullandı.

Şu anda sadece hava yolları ya da havalimanlarının personel yokluğu çekmediğini, hava kontrolleri anlamında da ciddi bir açık olduğunu belirten Colbert, "Bu nedenle de şu anda havacılık sektöründe ciddi rötarlar ve iptaller var." dedi.

Colbert, ABD'de şu andaki iptallerin çoğunluğunun da öngörülemeyen hava koşulları nedeniyle olduğunu vurgulayarak, "Kış fırtınaları günler öncesinden belli olur ve seyahat planları da buna göre yapılır. Böylece yolcular, havalimanına gelmeden önce uçağının iptal olduğunu bilir. Ancak yazın fırtınalar bir anda çıkıyor. Bu da uçuş organizasyonlarını ve havalimanlarındaki yolcu yoğunluğunu etkiliyor." diye konuştu.

- "HEATHROW YAZ YOĞUNLUĞUNA ÇOK HAZIRLIKSIZ YAKALANDI"

Colbert, yaz sezonunda günlük en fazla 3 bin uçuşun iptal olduğuna işaret ederek, havalimanlarının ve hava yollarının yavaş yavaş daha hazırlıklı olduğunu ve bu nedenle de iptal olan uçuş sayısının azaldığını kaydetti.

Şu anda Londra'daki Heathrow Havalimanı'nın hava yollarından yaz sezonuna bilet satmamasını istediğinin, böyle bir durumun ABD'de beklenip beklenmediğinin sorulması üzerine Colbert, "Heathrow yaz yoğunluğuna çok hazırlıksız yakalandı. Ama ABD'deki birçok hava yolu firması, aylar öncesinden uçuşlarını azaltmıştı. Bu nedenle daha az sıkıntı yaşandı." dedi.

Colbert, tüm dünyadaki hava yollarının yıllardır kendi operasyonlarını otopilotta yürüttüğünü ancak Kovid-19'un bu sistemi kesintiye uğrattığını kaydederek, tüm hava yollarının işletme prosedürlerini gözden geçirmesi ve çalışan maaşları konusunda düzenleme yapması gerektiğini dile getirdi.

Hava yolları ve havalimanlarının birbirinden ayrılmaz bütünler olduğuna işaret eden Colbert, "Şu anda Avrupa'da yaşanan aksaklıkları burada da (ABD) yaşamamak için, hava yolları ve havalimanlarının birlikte çalışıp fark yaratmaları gerekiyor." diye konuştu.

- ABD'NİN KOVİD-19 DÖNEMİNDE "GREEN CARD" İŞLEMLERİNİ YAPMAMASI YER HİZMETLERİNİ VURDU

Öte yandan, isminin açıklanmasını istemeyen bir havacılık sektörü çalışanı ise AA muhabirine, şu anda havalimanlarında yer hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların en büyük nedeninin "mavi yakalı" olarak nitelendirilen iş gruplarında eleman bulmakta zorlanmaları olduğunu belirtti.

ABD'nin Kovid-19 sürecinde green card adı verilen oturum ve çalışma iznini bir süre vermediğini, daha sonra da sürecin yavaş ilerlediğini kaydeden yetkili, bu nedenle de iş gücünün azaldığını söyledi.

Hemen hemen bütün hava yollarının yer hizmetlerinde sıkıntı yaşadığını belirten yetkili, her hava yolunun kısa süreler de olsa rötarlar yaptığını ve valiz işlemlerinde sıkıntılar yaşadığını sözlerine ekledi.