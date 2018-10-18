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ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Riyad'daki konferansa katılmayacak

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Riyad'da düzenlenecek yatırım konferansına katılmayacağını açıkladı.

  • star.com.tr
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ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, 25 Ekim'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek "Gelecek Yatırım Girişimi" konferansına katılmayacağını açıkladı.

Resmi twitter hesabından açıklama yapan Mnuchin, bu kararı ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştükten sonra aldıklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili olarak 16 Ekim'de Riyad'da üst düzey görüşmeler gerçekleştirdikten sonra 17 Ekim'de Ankara'da birtakım temaslarda bulunmuştu.

ABD'li dev şirketler bir bir Riyad'daki konferanstan çekildiklerini açıklamaya devam ederken, ABD Kongresi'ndeki birçok Cumhuriyetçi ve Demokrat senatör de ABD Başkanı Trump'a, Suudi Arabistan'la ilişkilerin gözden geçirilmesi çağrısında bulunmuştu.

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