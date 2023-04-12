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Dünya

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan ''Dünya Bankası için reform'' çağrısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, iklim değişikliği, salgın hastalıklar, kırılganlıklar ve çatışmalar gibi küresel zorlukların kapsamı ile karmaşıklığının arttığını belirterek, söz konusu zorluklar karşısında Dünya Bankası için ek reformların yapılması gerektiğini söyledi.

AA12 Nisan 2023 Çarşamba 17:52 - Güncelleme:
ABD Hazine Bakanı Yellen'dan ''Dünya Bankası için reform'' çağrısı
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Yellen, çok taraflı kalkınma bankasının gelişimine ilişkin düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Dünyanın karşılaştığı zorlukları daha iyi ele almak için çok taraflı kalkınma bankası sisteminin gelişimine yönelik daha önce yaptığı çağrıyı anımsatan Yellen, çok taraflı kalkınma bankalarının değişen küresel düzende tarihler boyunca önemli dönüşümler geçirdiğini ifade etti.

Yellen, "Dünya Bankası'nın kuruluşundan yaklaşık 80 yıl sonra, çok taraflı kalkınma bankalarını 21'inci yüzyılın küresel sorunlarına karşı kararlı adımlar atma ve önemli kalkınma ile yoksulluğu azaltma çalışmalarını iki katına çıkarma için yeniden gelişmeye çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İklim değişikliği, salgın hastalıklar, kırılganlık ve çatışmalar gibi küresel zorlukların kapsamının ve karmaşıklığının arttığını belirten Yellen, bunların orantısız bir şekilde en yoksul ve en kırılgan kesimi etkilediğini kaydetti.

Yellen, "Hem geçmişteki kalkınma kazanımlarının zarar görmesine karşı korunmak hem de yeni fırsatlarda ilerlemeyi teşvik etmek için cesur eyleme ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Dünya Bankası'nın misyonunu keskinleştirdiklerini, operasyonel modelini güçlendirmeye başladıklarını ve finansman kapasitesini artıracak adımlar attıklarını aktaran Yellen, daha fazla ilerlemenin gerektiğini vurguladı.

Yellen, yılın geri kalanının ek reformların yapılması için kullanılması gerektiğini ifade etti.

Dünya Bankası'nın gelecek haftalarda yeni liderini seçeceğine işaret eden Yellen, ABD'nin Dünya Bankası Başkan adayı Ajay Banga'nın bayrağı David Malpass'tan devralmak ve kurumu geliştirme çalışmalarını hızlandırmak için doğru lider olduğuna inandığını kaydetti.

  • ABD Hazine Bakanı Janet Yellen
  • dünya bankası

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