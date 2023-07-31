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Dünya

ABD Hazinesi borçlanma tahminini yükseltti

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 1 trilyon 7 milyar dolara yükseltti.

AA31 Temmuz 2023 Pazartesi 22:27 - Güncelleme:
ABD Hazinesi borçlanma tahminini yükseltti
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Bakanlık, bu yılın temmuz-eylül ve ekim-aralık dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

Açıklamada, Hazinenin bu yılın üçüncü çeyreğinde 1 trilyon 7 milyar dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi.

Eylül sonu nakit dengesinin 650 milyar dolar olacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, borçlanma öngörüsünün mayıs ayında duyurulan tahminden 274 milyar dolar fazla olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Hazinenin ekim-aralık döneminde de 852 milyar dolar borçlanmasının ve aralık sonu nakit dengesinin 750 milyar dolar olmasının beklendiği bildirildi.

Hazinenin nisan-haziran döneminde ise 657 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 402 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, mayıs ayında paylaştığı tahminde Hazinenin yılın ilk çeyreğinde 726 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, haziran sonu nakit dengesinin 550 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.

  • ABD Hazinesi
  • ABD Hazine Bakanlığı
  • borçlanma

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