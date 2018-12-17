ABD Hazine'si Trump döneminde 1.9 trilyon dolar borçlandı

ABD Hazinesi´nin verilerine göre ülkenin devlet borcu, Trump'ın görevi devraldığı 20 Ocak 2017'den bu yana çok hızlı bir artış gösterdi ve yalnızca 2018 yılı başından itibaren yüzde 6.6 artışla 1.36 trilyon dolar yükseldi.

Trump, Başkan olduğundan bu yana ise borç artışı 1.9 trilyon doları buldu. Bu rakam 1.7 trilyon dolarlık tüm Rusya ekonomisinden daha büyük ve 851 milyar dolarlık Türkiye ekonomisinin de iki katını aşıyor.

ABD´nin toplam devlet borcu son verilere göre 21.9 trilyon dolara ulaştı. Bu borç 2018 yılı 3´üncü çeyrek sonunda 20.66 trilyon dolara çıkan ABD GSYH'sini (gayrisafi yurtiçi hasıla) çoktan aşmış durumda.

Analistler, Trump döneminde borçlanmanın hızlanmasını iki ana nedene dayandırıyor: Birincisi, Trump´ın uygulamaya soktuğu büyük vergi indirimlerinin bütçede ciddi gelir kaybına neden olması, ikincisi de, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışları.

Özellikle 2008 krizinde finansal sistem çökünce devreye sokulan kurtarma paketleri ve Fed'in tahvil satın alma yoluyla piyasaya para sürmesi, ABD devlet borcunda aşırı yükselişlere neden oldu.

George W. Bush, 2008 krizi dönemine denk gelen başkanlığında, neredeyse kendisinden önce gelen tüm ABD başkanları kadar borç yaptı.

ABD devlet borcunu kendi dönenimde 4.9 trilyon dolar artıran Bush, görevi Barack Obama´ya devrettiğinde (2009) devlet borcu 10.6 trilyon dolara ulaşmıştı. Başkan Obama da kendisinden önce gelen tüm başkanlar kadar borç yaptı. Obama görevi bıraktığında (2017) ABD borcu 19.9 trilyon dolara tırmanmıştı.

Bugünkü hızıyla giderse Trump´ın ilk dönemi sonunda borcu 4.4 trilyon dolar artırması bekleniyor.

Eğer Trump yönetimi ve Kongre arasında 21 Aralık´a kadar bir bütçe anlaşması sağlanamazsa bazı devlet kuruluşları harcama yapamaz hale gelecek.

Yasal borçlanma limiti 1 Mart´a kadar ertelenmişti. Buna rağmen ABD Hazinesi, alacağı bazı önlemlerle hükümetin birkaç ay daha finansman bulmasını sağlayabiliyor.