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Dünya

ABD Hazinesinden Afganistan'daki ekonomik faaliyetlerin kolaylaştırılmasına yönelik yeni izin

ABD Hazine Bakanlığı, uluslararası yardım kuruluşlarının ve özel şirketlerin Afganistan'daki devlet kurumlarıyla ticari ve finansal işlemler yürütmesine izin veren yeni bir genel lisans yayımladı.

AA26 Şubat 2022 Cumartesi 02:17 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 02:17
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu lisansın, ABD yaptırımlarının Afganistan halkının temel insani ihtiyaçlarına erişimi için gereken işlem ve faaliyetlerin engellenmemesini sağlamayı amaçladığı aktarıldı.

Açıklamada, lisansın ABD'nin devam eden insani ve ekonomik krizde Afganistan halkını destekleme taahhüdünü yansıttığı vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında, lisansın, Taliban, Hakkani Ağı ve ilgili kuruluşların yanı sıra yaptırım listesindeki yetkililerle yapılan mali transferler hariç Afganistan ve yönetim kurumlarıyla olan işlemlere "gerekli olduğu ölçüde" izin verdiği kaydedildi.

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ABD'nin Afganistan'a insani yardım akışını desteklemek ve ülkedeki ticari ve mali faaliyetleri kolaylaştırmak için gerekli adımları atmaya devam ettiğini belirtti.

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