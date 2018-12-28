Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD helikopterleri Münbiç'te görüntülendi

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Münbiç ilçesine hakim olduğunu iddia ettiği saatlerde, Münbiç-Cerablus hattında uçuş yapan ABD helikopterleri görüntülendi.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TRT Kurdi, Cerablus ilçesinde gündüz saatlerinde çekim yaptığı sırada Münbiç'te cephe hattına yakın hava sahasında uçuş yapan ABD helikopterlerinin görüntülerini kaydetti.

Görüntülerde 2 ABD helikopterinin 13.00 sularında keşif uçuşu yaptığına dair bilgi verilirken, aynı saatlerde Esed rejimi ordusu, Münbiç'e girdiğini ve kendi bayrağını astığını iddia etmişti.

ABD savunma bakanlığı yetkilileri, AA'ya yaptığı açıklamada, rejim ordusunun Münbiç'e girdiği haberlerini yalanlamıştı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Akılalmaz görüntü... Çift başlı doğdu, görenler hayrete düştü

Akılalmaz görüntü... Çift başlı doğdu, görenler hayrete düştü

2019 Ankara hac kura çekiliş sonuçları sıralı yedek tam liste isim isim

2019 Ankara hac kura çekiliş sonuçları sıralı yedek tam liste isim isim

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA