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ABD heyeti "Suriye'de koordinasyon için" Türkiye'ye geliyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD'nin Suriye'den çekilmesi konusunda koordinasyon görüşmeleri yapmak üzere, İsrail ve Türkiye'ye seyahat edeceğini açıkladı.

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Bolton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD güçlerinin Suriye'den çekilmesi, DEAŞ'ın tekrar ortaya çıkmaması, DEAŞ'a karşı bizimle savaşmış olanların pozisyonlarını koruması ve İran'ın bölgedeki kötü niyetli faaliyetleri ile mücadele edilmesi konusunda müttefiklerimizle nasıl çalışacağımızı görüşmek üzere, Türkiye ve İsrail'e gidiyoruz." ifadesini kullandı.

Bolton, ikinci bir paylaşımda Türkiye görüşmelerine ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'un da katılacağını bildirdi.

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