ABD: Hiçbir ülke bir nükleer santrali aktif bir savaş alanına çevirmemeli

Rusya'nın 4 Mart'ta kontrolünü ele geçirdiği Ukrayna topraklarındaki Zaporijya Nükleer Santrali'nin ulusal elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk kez kesildiğinin bildirilmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel konuya ilişkin açıklamada bulundu. Patel, Zaporijya Nükleer Santrali'nde üretilen elektriğin haklı olarak Ukrayna'ya ait olduğunu vurgulayarak, Rusya'nın santrali Ukrayna elektrik şebekesinden ayırma ve işgal altındaki bölgelere yönlendirme girişiminin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Santral çevresindeki çatışmalara değinen Patel, "Hiçbir ülke bir nükleer santrali aktif bir savaş alanına çevirmemeli. Rusya'nın santraldeki enerjiyi silahlandırmaya veya başka bir yere yönlendirmesine yönelik herhangi bir çabasına karşıyız" dedi.

Santral bölgesinde anormal seviyede radyasyon olduğuna dair hiçbir belirti olmadığına değinen Patel, tesisteki Ukraynalı personelin "cesaretini ve özverisini" takdir ettiğini dile getirdi.

"Ciddi bir nükleer olay"

Silah Kontrolünden Sorumlu Devlet Müsteşarı Bonnie Jenkins ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın tesisin güvenliğinden sorumlu olduğunu belriterek, "Onların Zaporijya nükleer santralindeki eylemleri, yalnızca Ukrayna halkını ve çevresini değil, aynı zamanda komşu ülkeleri ve tüm uluslararası toplumu da tehdit edebilecek ciddi bir nükleer olay riski, tehlikeli bir radyasyon salınımı oluşturuyor" dedi.

Jenskins, "Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'nin kontrolünü Ukrayna'ya geri verir ve Ukrayna'nın egemen topraklarından tamamen çekilirse, radyasyon salınımı riski neredeyse tamamen ortadan kaldırılabilir" ifadelerini kullandı.

Zaporijya Nükleer Santrali'nin ulusal elektrik şebekesiyle bağlantısı ilk kez kesildi

Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin çalışan son iki reaktörünün yakınlarındaki yangınlar nedeniyle nükleer santrali şebekeye bağlayan elektrik hatlarının zarar gördüğü bu nedenle ulusal elektrik şebekesiyle bağlantısının kesildiği aktarılmıştı. Santralin ulusal elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk kez kesildiği vurgulanan açıklamada, "Böylece, (Rusların) eylemleri, santralin elektrik şebekesinden tamamen ayrılmasına neden oldu. Santral tarihinde bir ilk" denilmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından yapılan açıklamada ise, santrale elektrik arzının günün ilerleyen saatlerinde yeniden sağlandığı aktarılarak, "Ukrayna UAEA'ya Zaporijya Nükleer Santrali'nin gün içinde en az iki kez elektrik hattıyla bağlantısını kaybettiğini, ancak şu anda tekrar açık olduğunu söyledi" denildi.

Zaporijya Nükleer Santrali'nin 6 nükleer reaktörü ve 5 bin 700 megavat-saat elektrik üretim kapasitesi bulunurken, santral Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Biden, Ukrayna'ya desteğini yineledi

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Görüşmede, Biden'ın ABD'nin Ukrayna'ya desteğini yinelediğini belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, "Başkan, dün açıklanan yaklaşık 3 milyar dolarlık silah ve teçhizat duyurusu da dahil olmak üzere, kendilerini Rus saldırganlığından korumaları için ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteği yineledi. Ukrayna'yı bu hafta özellikle önemli bir Bağımsızlık Günü olarak kutladığı için tebrik etti" dedi.

Jean-Pierre, Biden ve Zelenskiy'nin Rus kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumu tartıştıklarını ve yönetimin bölgenin aktif bir savaş bölgesi olmaması gerektiği yönündeki görüşünü yinelediğini kaydetti.

"Rusya'yı savaş suçlarından sorumlu tutmanın önemini tartıştık"

Biden ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Zelenskiy ise, "Biden ile harika bir görüşme gerçekleştirdik. ABD'nin Ukrayna halkına güvenlik ve finans alanındaki sarsılmaz desteği için teşekkür ediyoruz. Ukrayna'nın saldırgana karşı zafere giden yolda atacağı diğer adımları ve Rusya'yı savaş suçlarından sorumlu tutmanın önemini tartıştık" açıklamasında bulundu.